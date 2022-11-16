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В Нальчике проходит всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Кязима Мечиева

В Нальчике проходит всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Кязима Мечиева

16.11.2022 | 16:17
В спортивном комплексе “Нальчик” - юные борцы-вольники из разных регионов России. Они собрались, чтобы вспомнить об основоположнике балкарской литературы Кязиме Мечиеве и посостязаться за первые места. Участников торжественно поприветствовали и коротко рассказали им о знаменитом просветителе. На ковер выйдут около 400 участников всероссийского юношеского турнира по вольной борьбе. Ибрагим Гагиев приехал за победой из Ингушетии. Вольной борьбой занимается уже шесть лет. Победителям предоставят возможность – участвовать в первенстве страны, которое пройдет уже в будущем году. Кабардино-Балкарию на “Мемориале Мечиева” представляют больше 60 спортсменов. Продлятся соревнования четыре дня.   https://t.me/vestikbr
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