В Нальчике проходит всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Кязима Мечиева

В спортивном комплексе “Нальчик” - юные борцы-вольники из разных регионов России. Они собрались, чтобы вспомнить об основоположнике балкарской литературы Кязиме Мечиеве и посостязаться за первые места. Участников торжественно поприветствовали и коротко рассказали им о знаменитом просветителе.
На ковер выйдут около 400 участников всероссийского юношеского турнира по вольной борьбе. Ибрагим Гагиев приехал за победой из Ингушетии. Вольной борьбой занимается уже шесть лет. Победителям предоставят возможность – участвовать в первенстве страны, которое пройдет уже в будущем году.
Кабардино-Балкарию на “Мемориале Мечиева” представляют больше 60 спортсменов. Продлятся соревнования четыре дня.
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