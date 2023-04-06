В Нальчике проходит всероссийский турнир по кикбоксингу

Посвятили его памяти сотрудника спецназа, кавалеру ордена Мужества Батыра Чабдарова. В Универсальном спорткомплексе собрались больше трехсот кикбоксеров.
Младший сержант служил по контракту в Сирии и погиб в 18-м году: из-за технической неисправности самолет с российскими солдатами и офицерами разбился. Там находился и уроженец Чегемского района…
На открытие турнира в его честь пригласили членов семьи военнослужащего. Сам Батыр Чабдаров занимался кикбоксингом и даже был чемпионом Южного округа... На соревнования съехались спортсмены из регионов Северного Кавказа, Адыгеи и Кубани, из Ростовской, Белгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Их возраст – от 10 до 40 лет.
Выступают в трех с лишним десятках весовых категорий. Бороться за награды будут до конца этой недели. Также смогут сдать нормативы для присвоения спортивных званий и разрядов.
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