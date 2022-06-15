В Нальчике проходит всероссийский турнир по кикбоксингу памяти Батыра Чабдарова

В столице Кабардино-Балкарии проходит всероссийский турнир по кикбоксингу памяти сотрудника спецназа, кавалера ордена Мужества Батыра Чабдарова. Он участвовал в военной операции в Сирии и погиб в 2018-м: самолет, в котором находились около 40 российских военнослужащих, разбился. Памяти младшего сержанта теперь посвящают турнир. Сам Батыр Чабдаров в свое время был чемпионом ЮФО по кикбоксингу. До сих пор соревнования были окружными. Но в этом году статус турнира повысили: участвуют представители более двух десятков регионов России. На турнир в Нальчик съехались две с половиной сотни спортсменов. Имена победителей станут известны в ближайшее время. Им достанутся не только традиционные кубки и медали, но и поощрительные призы.