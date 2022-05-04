В Нальчике проходит всероссийский турнир по футболу памяти чемпиона СССР Александра Апшева

Памяти выдающегося спортсмена... В Нальчике проходит всероссийский турнир по футболу, посвященный Александру Апшеву. Он первый из воспитанников кабардино-балкарского футбола, кто был удостоен звания мастера спорта СССР. К тому же Апшев – единственный чемпион Советского Союза по этой дисциплине из нашей республики… В турнире памяти участвуют юноши 14 лет. Три команды представили хозяева площадки. Также приехали гости из Махачкалы, Ставрополя, Владикавказа и Новороссийска. Игры в рамках соревнований проходят напряженно. К примеру, во встрече между спортшколой из столицы Кабардино-Балкарии и Академией «Динамо» им.Яшина победу одержали нальчане со счетом 3:2. Завершится традиционный турнир – уже 25-й по счету – в канун Дня Победы.