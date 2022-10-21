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В Нальчике проходит Всероссийский турнир по боксу памяти народного поэта КБР Салиха Гуртуева

В Нальчике проходит Всероссийский турнир по боксу памяти народного поэта КБР Салиха Гуртуева

21.10.2022 | 22:43
Всероссийский открытый турнир по боксу собрал сегодня в Нальчике больше двух сотен спортсменов из разных уголков страны. Соревнования посвятили памяти народного поэта Кабардино-Балкарии и Калмыкии Салиха Гуртуева. За звание сильнейших боролись атлеты в возрасте от 11 до 16 лет. Это больше двух с половиной сотен представителей Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской и Рязанской областей, Дагестана, Чеченской республики, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Всероссийский открытый турнир памяти Салиха Гуртуева проводят уже второй раз. Салих Гуртуев очень любил спорт, занимался в молодости борьбой, многих членов своей семьи привел в бокс. Помимо кубков и медалей, победители и призеры получат денежные премии. Учредили также несколько специальных призов – за волю к победе, за лучшую технику и лучшему боксеру. Продлится турнир пять дней.   https://t.me/vestikbr
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