В Нальчике проходит Всероссийский турнир по боксу класса «А» «Возрождение»





Всероссийский турнир по боксу класса «А», посвященный Дню возрождения балкарского народа, продолжается в эти дни в Нальчике. В соревнованиях, принимают участие около 70 спортсменов из нескольких субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также Москвы. Такие соревнования по боксу в республике проходят не первый год. Они являются стартовой площадкой перед чемпионатами страны и Европы. Чемпионат по боксу продлится до 20 марта и за это время спортсмены в возрасте от 19 до 40 лет постараются максимально проявить себя на ринге. Победителей определят в девяти весовых категориях. Всего поединков будет около 60-ти.