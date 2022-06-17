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В Нальчике проходит всероссийский семинар по вопросам управления государственными финансами

В Нальчике проходит всероссийский семинар по вопросам управления государственными финансами

17.06.2022 | 16:32
Федеральный Минфин проводил в Кабардино-Балкарии крупные форумы регулярно. Но последние два года из-за пандемии процесс вынуждены были прервать. Сейчас появилась возможность возобновить работу. Вопросы, которые обсуждают на круглом столе, самые серьезные: методология учета и отчетности государственных средств, внутренний госконтроль бюджетных денег и финансовый аудит – и все это – в цифровой среде. Одна из ключевых тем – запуск системы электронного СМАРТ-контроля. Этот проект Минфин будет внедрять поэтапно вплоть до 27-го года. Он призван решить две задачи: предупредить возможные ошибки в финансовых отчетах и сделать процесс контроля независимым от проверяемого лица. В семинаре участвуют профессионалы из более чем 80-ти регионов, вплоть до Камчатки. Часть из них подключается онлайн. Работу разделили на две секции – “Учет и отчетность государственных финансов” и “Внутренний государственный финконтроль”. Одна из важных тем – реализации электронного документооборота. Кабардино-Балкария – в тройке участников пилотного проекта Минфина (наряду с Вологодской областью и Татарстаном) по внедрению этой формы взаимодействия в бухгалтерском учете. Круглый стол одновременно проходит на двух площадках Нальчика. Итоговое заседание – уже завтра.
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