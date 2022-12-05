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В Нальчике проходит Всероссийский мастерский турнир по тхэквондо “Кубок Эльбруса”

В Нальчике проходит Всероссийский мастерский турнир по тхэквондо “Кубок Эльбруса”

05.12.2022 | 16:46
На “Кубке Эльбруса” собрались лучшие из лучших – тхэквондисты из трех десятков регионов. Приехала и команда Донецкой народной республики. Сборная Кабардино-Балкарии традиционно выставляет на таких турнирах многих спортсменов. На этот раз их около полусотни. Есть среди них сильнейшие в разном весе и категориях. С 11 года Нальчик является центром развития тхэквондо на Северном Кавказе, говорят в профильной спортивной федерации. Участникам “Кубка Эльбруса” - от 12 до 17 лет. В ходе трехдневного турнира они должны разыграть 16 комплектов медалей. Всего за победу борются около 500 юниоров и юниорок. На турнире в Нальчике высокая спортивная конкуренция, ведь обладателям первых мест присвоят звания мастеров спорта. Всероссийский турнир по тхэквондо завершится сегодня. И уже совсем скоро станут известны имена победителей.   https://t.me/vestikbr
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