В Нальчике проходит всероссийский чемпионат по мини-футболу среди команд МЧС

Спасатели из всех федеральных округов сошлись в битве за звание лучшей команды по мини-футболу… В Нальчике проходит всероссийский чемпионат среди команд МЧС. Это уже третий подобный турнир. Северо-Кавказский округ представляет сборная главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии. Основная цель чемпионата – сделать спорт более популярным среди сотрудников «чрезвычайного ведомства», говорят организаторы. В ходе отбора каждая команда провела по пять матчей. Победителей наградят сегодня после финальной серии матчей.