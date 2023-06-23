В Нальчике проходит Всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»

В республике открыли полтора десятка площадок, на которых людям предлагают возможность трудоустроиться. Представители предприятий проводят здесь круглые столы и мастер-классы. И, конечно, знакомят соискателей с требованиями тех или иных профессий.
Сейчас на рынке труда республики особо востребованы бухгалтеры, медики разного профиля, педагоги... Представлен также широкий спектр рабочих специальностей, сообщили в Минтруде. Узнать об актуальных вакансиях можно в Центрах занятости по месту жительства и на сайте «Работа в России».
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