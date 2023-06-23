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В Нальчике проходит Всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»

В Нальчике проходит Всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей»

23.06.2023 | 16:12
В республике открыли полтора десятка площадок, на которых людям предлагают возможность трудоустроиться.  Представители предприятий    проводят здесь   круглые столы и мастер-классы. И, конечно, знакомят соискателей с   требованиями тех или иных профессий. Сейчас на рынке труда республики особо востребованы  бухгалтеры, медики разного профиля, педагоги... Представлен также широкий спектр    рабочих специальностей, сообщили в Минтруде. Узнать об актуальных вакансиях можно в Центрах занятости по месту жительства и на сайте  «Работа в России». https://t.me/vestikbr    
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