В Нальчике проходит семинар по современным методикам восстановления людей с нарушением слуха

Современные методики и технологии медицины для восстановления людей с нарушением слуха обсуждают на научно-практической конференции в Нальчике. На форум приехали специалисты профильных учреждений со всей республики. Своим опытом с ними делятся специалисты Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи. Потеря слуха – проблема не только медицинская, но и социальная. Как приспособить таких людей к жизни, помочь им в общении и развитии? Особенно если речь идет о детях. Ответы на эти вопросы педагогам из Кабардино-Балкарии давали ведущие медики Санкт-Петербургского НИИ отоларингологии. В республике функционирует коррекционная школа-интернат для слабослышащих. С детьми занимаются не только учителя, но и дефектологи, сурдологи. Для них эта тема наиболее актуальна. На диспансерном учете c нарушениями слуха состоят почти 1200 жителей республики, половина из них – дети. По линии здравоохранения и социальной защиты они получают господдержку, отметили на конференции представители регионального Минздрава. Детей с первых дней жизни проверяют, чтобы на ранней стадии обнаружить проблемы со слухом. Кохлеарная имплантация – один из наиболее эффективных методов реабилитации глухих на данный момент, продолжил тему кандидат медицинских наук Сергей Левин. Она способна радикально изменить жизнь человека, потому что позволяет слышать и понимать чужую речь. Но после процедуры требуется реабилитация. Нужно учить детей различать, распознавать окружающие звуковые сигналы, понимать их значение. И в этом им должны помогать не только медики, но и педагоги.