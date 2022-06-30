В Нальчике проходит семинар на тему формирования общероссийской гражданской идентичности

Организаторы конференции постарались собрать в Нальчике ярких представителей современной исламской мысли. Религиозные и общественные деятели, представители органов госвласти, общественных и образовательных организаций из разных регионов страны… Как было отмечено, формирование многонациональной идентичности – это важнейшая политическая задача России, нацеленная на единение полиэтнического и поликонфессионального общества.
От имени полпреда президента в СКФО участников форума приветствовал его помощник Айдамир Валиев. Он отметил большую роль религиозных конфессий в жизни народов Северного Кавказа. Каждый житель России должен иметь широкие возможности для развития своей культуры, подчеркнул председатель Духовного управления мусульман КБР Хазраталий Дзасежев. Одними из наиболее актуальных остаются вопросы воспитания молодежи.
Ответственность за воспитание будущего поколения, в том числе несут и религиозные организации, подчеркнули на форуме. Сегодня как никогда необходимы активные действия по улучшению работы в области исламского образования и приведения его в соответствие с традиционными нормами и духовными ценностями.
Свою работу форум продолжит завтра.
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