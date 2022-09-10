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В Нальчике проходит промышленно-сельскохозяйственная выставка, посвященная 100-летию КБР

В Нальчике проходит промышленно-сельскохозяйственная выставка, посвященная 100-летию КБР

10.09.2022 | 12:20
Кондитерские, мясные и молочные изделия, а также многое другое... В Кабардино-Балкарии проходит промышленно-сельскохозяйственная выставка. В ней принимают участие свыше 30 предприятий агропромышленного комплекса. Называется она «Кабардино-Балкария сегодня» и посвящена 100-летнему юбилею республики. Посетители могут не только ознакомиться с продукцией, но и попробовать ее.    
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