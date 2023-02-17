В Нальчике проходит первый этап региональных соревнований МЧС России

Это уже финальные действия по спасению пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. По легенде, в ДТП попали водитель “Волги” и его пассажир. К месту аварии сотрудники МЧС приезжают первыми. Каждая команда должна как можно быстрее деблокировать условно пострадавших из авто, потушить возгорание и оказать людям первую помощь.
В соревнованиях – 19 команд. Это подразделения регионального управления чрезвычайного главка, Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и Эльбрусского высокогорного поискового спасотряда МЧС России. За работой участников следит судейская бригада. Она оценивает порядок и правильность выполнения всех элементов, а также скорость и слаженность групп. Ведь не только по легенде, но и в реальной жизни на место ДТП спасатели нередко прибывают одними из первых. Потому всегда нужно быть в форме.
Грамотное оказание первой помощи – решающий фактор при спасении человека, попавшего в ДТП, говорят специалисты. Победителей соревнований определят завтра. Они же будут представлять Кабардино-Балкарию на окружном этапе состязаний.
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