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В Нальчике проходит первый этап региональных соревнований МЧС России

В Нальчике проходит первый этап региональных соревнований МЧС России

17.02.2023 | 16:33
Это уже финальные действия по спасению пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. По легенде, в ДТП попали водитель “Волги” и его пассажир. К месту аварии сотрудники МЧС приезжают первыми. Каждая команда должна как можно быстрее деблокировать условно пострадавших из авто, потушить возгорание и оказать людям первую помощь. В соревнованиях – 19 команд. Это подразделения регионального управления чрезвычайного главка, Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и Эльбрусского высокогорного поискового спасотряда МЧС России. За работой участников следит судейская бригада. Она оценивает порядок и правильность выполнения всех элементов, а также скорость и слаженность групп. Ведь не только по легенде, но и в реальной жизни на место ДТП спасатели нередко прибывают одними из первых. Потому всегда нужно быть в форме. Грамотное оказание первой помощи – решающий фактор при спасении человека, попавшего в ДТП, говорят специалисты. Победителей соревнований определят завтра. Они же будут представлять Кабардино-Балкарию на окружном этапе состязаний.   https://t.me/vestikbr
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