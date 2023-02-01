В Нальчике проходит первенство Юга России по художественной гимнастике

Ежегодно на главной спортплощадке Нальчика совсем юные еще гимнастки демонстрируют свое мастерство. Для кого-то это первый опыт выступления перед большим жюри, другие уже достигли мастерского уровня.
В Кабардино-Балкарию приезжают представительницы сильных спортшкол страны – из Краснодарского края, Астрахани, Ставрополя, Крыма. На этот раз прибыли гимнастки из 17 регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. Со словами приветствий к ним обратились почетные гости.
Пожелала успехов участницам и почетный президент Федерации художественной гимнастики Донецкой народной республики Ирина Пушилина. Было отмечено, что команды ДНР и ЛНР будут проводить свои турниры по гимнастике на территории северокавказских регионов. Подобные соревнования – еще один способ развивать этот грациозный вид спорта.
Участницам первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов от 10 до 15 лет. За награды они борются в течение четырех дней. Уже в первый день турнира юные грации Донецка завоевали в групповых упражнениях кубок победителей.
Сейчас спортсменкам доступна возможность показать себя в серьезных соревнованиях и выбрать различные площадки для тренировок, говорят тренеры сборных ДНР и ЛНР.
В первый день соревновались больше 70 команд, далее – индивидуальная программа. Упражнения с обручем, мячом, лентой и без предмета покажут около 300 гимнасток. Турнир является отборочным на первенство России, которое пройдет в Москве.
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