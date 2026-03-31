Больше чем соревнования, это часть культуры и наследия… В Нальчике проходит первенство СКФО по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Около трехсот атлетов из всех регионов боролись за звание мастеров спорта.
Магомед Исубгаджиев на турнир приехал из Дагестана. Вольной борьбой занимается около восьми лет. Говорит, на этих соревнованиях намерен только побеждать.
Первенство СКФО по вольной борьбе посвятили Дню возрождения балкарского народа. Турнир объединил около трехсот спортсменов в возрасте до 24 лет. Кабардино-Балкарию представляли 60 единоборцев.
Уровень участников очень высокий, отмечают судьи. Многие из спортсменов – победители и призеры российских и международных соревнований.
Соревнования рассчитаны на два дня. Финалисты получат звание мастера спорта России, а первую шестерку в каждой весовой категории отберут на первенство страны. Турнир пройдет в Грозном с 1 по 3 мая. В случае победы лидеры продолжат борьбу на первенстве Европы и мира.
