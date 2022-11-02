В Нальчике проходит первенство Северо-Кавказского округа по шахматам

В первенстве Северо-Кавказского округа участвуют около 300 спортсменов из всех субъектов СКФО. Возраст шахматистов – от девяти до 19 лет. К участию допущены спортсмены, которые заняли призовые места в отборочных турнирах в своих регионах. Среди них немало чемпионов округа и даже России.
Специалисты отмечают, что шахматы сегодня значительно “помолодели”. В том числе и в Кабардино-Балкарии. Более тысячи детей ходят сейчас в шахматные секции и клубы республики. По массовости участия эта игра на втором месте после футбола… Вот и Эмин Аушев из Ингушетии не стал долго выбирать между футболом и шахматами – остановился на баталиях за доской и уже стал кандидатом в мастера спорта.
Большой командой приехали в Нальчик дагестанские шахматисты. Как и на предыдущих первенствах, они намерены и на этот раз завоевать наибольшее количество призовых мест. Султанат Джалалова - надежда команды в средней возрастной группе.
По итогам всех сыгранных партий назовут имена победителей. А первые четыре лучших шахматиста в каждой возрастной категории получат право представлять округ в финале первенства России по классическим шахматам. Помимо “классики”, спортсмены испытают себя в блице и в быстрых шахматах – рапиде. Завершится первенство 10 ноября.
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