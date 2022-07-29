В Нальчике проходит турнир по рукопашному бою памяти погибших в ходе специальной военной операции

Девять регионов Северо-Кавказского и Южного округов, больше 130-ти участников. Все они – сотрудники правоохранительных органов. На турнир по рукопашному бою приехали лучшие из лучших.
Выразить участникам свою поддержку решили представители федеральных и региональных органов власти, олимпийские чемпионы, общественники, родственники спортсменов, любители рукопашного боя. Соревнования посвятили памяти правоохранителей, которые погибли в ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.
Память тех, кто в наши дни отдал жизнь в борьбе с нацизмом, почтили минутой молчания.
Имена победителей соревнований назовут сегодня вечером. Организаторы отметили: этот турнир станет традиционным. А уже в следующем году он будет мастерским.
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