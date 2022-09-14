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В Нальчике проходит научно-практическая конференция на тему “Актуальные вопросы онкологии и урологии”

В Нальчике проходит научно-практическая конференция на тему “Актуальные вопросы онкологии и урологии”

14.09.2022 | 15:54
Семинар в Нальчике собрал ведущих специалистов страны. Спикеры – сотрудники Российского университета дружбы народов. Слушатели – медработники лечебных учреждений республики и студенты. Главные темы: онкология, урология и детская андрология. Актуальные вопросы специалисты обсуждают на базе Городской клинической больницы. Цель конференции – обмен опытом и повышение квалификации специалистов республики, отметил министр здравоохранения Рустам Калибатов. В Кабардино-Балкарии продолжается дооснащение новым оборудованием лечебных учреждений, в том числе онкологического диспансера. Особое внимание уделяется подготовке кадров. Аналогичные образовательные курсы пройдут и в декабре. В программе также будут лекции и мастер-классы.
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