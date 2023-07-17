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В Нальчике проходит литературный фестиваль «Букля»

В Нальчике проходит литературный фестиваль «Букля»

17.07.2023 | 21:50
Площадкой стал Центра культурного развития. В холле развернули фотовыставку. Здесь можно увидеть работы художника Фаси Дзасежевой. Это образы литературных героев – так, как их увидела автор. Поблизости оборудовали место, где можно обменяться книгами, а также организовали выставку-продажу. Участникам фестиваля предложили и обширную концертную программу. Также в программе – хореографические композиции, кинопоказ и встречи с вузовскими преподавателями-филологами. Литературный фестиваль «Букля» - уже второй по счету. Проводят его благодаря грантовой поддержке Росмолодежи.   https://t.me/vestikbr
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