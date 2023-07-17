В Нальчике проходит литературный фестиваль «Букля»

Площадкой стал Центра культурного развития.
В холле развернули фотовыставку. Здесь можно увидеть работы художника Фаси Дзасежевой. Это образы литературных героев – так, как их увидела автор.
Поблизости оборудовали место, где можно обменяться книгами, а также организовали выставку-продажу. Участникам фестиваля предложили и обширную концертную программу.
Также в программе – хореографические композиции, кинопоказ и встречи с вузовскими преподавателями-филологами. Литературный фестиваль «Букля» - уже второй по счету. Проводят его благодаря грантовой поддержке Росмолодежи.
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