home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике проходит Кубок Кабардино-Балкарии по естественным наукам среди школьников

В Нальчике проходит Кубок Кабардино-Балкарии по естественным наукам среди школьников

07.04.2022 | 15:52
В Нальчике проходит Кубок Кабардино-Балкарии по естественным наукам среди школьников. Посвятили его памяти академика Тимура Энеева и приурочили ко Дню космонавтики, который отмечают 12 апреля. Площадкой для турнира стал Дворец творчества детей и молодежи. Школьники демонстрируют здесь знания по физике, математике и астрономии. Это около ста учеников 7-8 классов из разных уголков республики. Оценивают их способности в науках преподаватели Кабардино-Балкарского госуниверситета, Высокогорного геофизического института, а также Института прикладной математики и автоматизации. Состязание уже второй год посвящают памяти Тимура Энеева. Это знаменитый советский и российский ученый, лауреат Ленинской премии, автор фундаментальных трудов в области космонавтики... Имена победителей турнира назовут восьмого апреля.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных