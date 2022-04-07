В Нальчике проходит Кубок Кабардино-Балкарии по естественным наукам среди школьников. Посвятили его памяти академика Тимура Энеева и приурочили ко Дню космонавтики, который отмечают 12 апреля. Площадкой для турнира стал Дворец творчества детей и молодежи. Школьники демонстрируют здесь знания по физике, математике и астрономии. Это около ста учеников 7-8 классов из разных уголков республики. Оценивают их способности в науках преподаватели Кабардино-Балкарского госуниверситета, Высокогорного геофизического института, а также Института прикладной математики и автоматизации. Состязание уже второй год посвящают памяти Тимура Энеева. Это знаменитый советский и российский ученый, лауреат Ленинской премии, автор фундаментальных трудов в области космонавтики... Имена победителей турнира назовут восьмого апреля.