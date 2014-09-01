В Нальчике проходит конференция дерматовенерологов Северного Кавказа

В Нальчике в эти минуты проходит конференция дерматовенерологов Северного Кавказа. В республику приехали ведущие ученые и практики в этой области. Собравшихся приветствовал министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов. По его словам, такие форумы – это лучшие дискуссионные площадки, которые позволяют медикам напрямую обмениваться опытом и знаниями. От имени правительства республики Рустам Калибатов вручил почетную грамоту руководителю Российского общества дерматовенерологов и косметологов, члену-корреспонденту РАН Алексею Кубанову. За вклад в развитие здравоохранения Кабардино-Балкарии. Наградами самого общества отметили лучших медработников отрасли на Северном Кавказе. Затем участники конференции продолжили общение на семинарах и секциях.

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