Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике проходит Фестиваль уличных театров

В Нальчике проходит Фестиваль уличных театров

06.01.2024 | 21:39
Новогодние представления для взрослых и детей организовали на площадях и в скверах столицы. Жителей и гостей столицы развлекали как местные аниматоры, так и приезжие. Нет, это не нашествие Гулливеров… Это столичную площадь Абхазии окутали «Белые сны». Спектакль под таким названием представили актеры театра «Пластилиновый дождь». В Кабардино-Балкарию артисты приехали из Самары. Всего на несколько дней. Жителям показали необычное представление на ходулях. Артисты не просто развлекали юных нальчан, но и делали их участниками представления. Это далеко не первый спектакль, который проходит на площадях столицы в новом году. Зажигательные танцы, новогодние стихи, загадки… Накануне здесь же, на Абхазии, перед жителями выступили аниматоры. Атмосфера – по-настоящему волшебная и праздничная. Главными героями стали булгаковский Кот Берлиоз и шекспировский Эльф. Действо разворачивалось вокруг новогодних писем с пожеланиями. Как они доходят до Деда Мороза, и кто помогает ему в этом деле. Пока выясняли, на праздник пришел и сам главный сказочный персонаж Нового года. Да не один, а с внучкой Снегурочкой. Развлекательные шоу в Нальчике проводили в течение всей недели. Для зрителей все выступления были бесплатными. Участниками стали сотни жителей и гостей столицы. Настроение не испортило даже отсутствие снега… А артисты уличного театра «Пластилиновый дождь» ждут отдыхающих и завтра. Спектакли на площади Абхазии пройдут в полдень и в 17 часов.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных