В Нальчике проходит Фестиваль уличных театров

Новогодние представления для взрослых и детей организовали на площадях и в скверах столицы. Жителей и гостей столицы развлекали как местные аниматоры, так и приезжие.
Нет, это не нашествие Гулливеров… Это столичную площадь Абхазии окутали «Белые сны». Спектакль под таким названием представили актеры театра «Пластилиновый дождь». В Кабардино-Балкарию артисты приехали из Самары. Всего на несколько дней. Жителям показали необычное представление на ходулях.
Артисты не просто развлекали юных нальчан, но и делали их участниками представления. Это далеко не первый спектакль, который проходит на площадях столицы в новом году.
Зажигательные танцы, новогодние стихи, загадки… Накануне здесь же, на Абхазии, перед жителями выступили аниматоры. Атмосфера – по-настоящему волшебная и праздничная. Главными героями стали булгаковский Кот Берлиоз и шекспировский Эльф.
Действо разворачивалось вокруг новогодних писем с пожеланиями. Как они доходят до Деда Мороза, и кто помогает ему в этом деле. Пока выясняли, на праздник пришел и сам главный сказочный персонаж Нового года. Да не один, а с внучкой Снегурочкой.
Развлекательные шоу в Нальчике проводили в течение всей недели. Для зрителей все выступления были бесплатными. Участниками стали сотни жителей и гостей столицы. Настроение не испортило даже отсутствие снега…
А артисты уличного театра «Пластилиновый дождь» ждут отдыхающих и завтра. Спектакли на площади Абхазии пройдут в полдень и в 17 часов.
