В Нальчике проходит фестиваль дипломных спектаклей “Старт в будущее”

Фестиваль дипломных спектаклей студентов ведущих театральных ВУЗов страны собрал в Нальчике более 160 человек. В Музыкальном театре состоялся концерт-открытие, где на суд зрителя студенты ГИТИСА, “Щуки” и многих других именитых учебных заведений представили свои лучшие выпускные постановки.
В этом зале – будущие звезды кино и сцены. Полторы сотни студентов ведущих театральных вузов страны привезли в Нальчик свои лучшие постановки. С ними – руководители учебных заведений и преподаватели. Приветствовала гостей спикер парламента республики Татьяна Егорова.
Почетную грамоту парламента за плодотворную работу по подготовке творческих специалистов вручили Владимиру Малышеву – ректору ВГИКа, президенту Ассоциации учебных заведений искусства и культуры России. Именно она и организовала фестиваль “Старт в будущее”.
На сцене и в зале – студенты знаменитых “Щуки”, ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, а также Ярославского театрального института и Российской академии музыки им.Гнесиных. Программа фестиваля включает показ пяти дипломных работ студентов. К гастролям они начали готовиться задолго, каждый номер тщательно репетировали.
Фестиваль в Нальчике продлится до четверга включительно. Сегодня вечером молодые артисты выступят на сцене Кабардинского госдрамтеатра, завтра – в Балкарском, ну а следом – в Институте искусств. Предполагается также несколько мастер-классов от преподавателей. А затем показы дипломных работ продолжат в других регионах России.
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