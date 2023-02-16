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В Нальчике проходит чемпионат СКФО по настольному теннису

В Нальчике проходит чемпионат СКФО по настольному теннису

16.02.2023 | 16:47
В Нальчике на площадке Универсального спорткомплекса в эти минуты проходит чемпионат Северокавказского федерального округа по настольному теннису. Участвуют около ста человек в одиночных и парных разрядах. Сейчас за игровыми столами юноши и девушки до 20 лет. Говорят, в теннисе важна координация, ловкость и быстрота. На Северном Кавказе этому виду спорта уделяют повышенное внимание. В лидерах – Кабардино-Балкария, Ставрополье и Северная Осетия. Тренеры отмечают, этот турнир станет очередным шагом в подготовке мастеров высокого класса. Сейчас на кону – путевки на чемпионат и первенство страны. Для победы в сете нужно набрать 11 баллов. Разрыв по очкам у соперников не должен превышать двух. Так что при счете 10-11 игру продолжают до двухбалльной разницы. По итогам баталий, они будут идти три дня, определят победителей во всех возрастных категориях и разрядах. Из их числа сформируют сборную округа.   https://t.me/vestikbr
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