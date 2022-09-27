В Нальчике проходит Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин

Больше 350 участников из 43 субъектов страны… На арене универсального спорткомплекса в Нальчике развернулась зрелищная борьба за звание чемпионов России по тхэквондо. На татами лучшие из лучших в своих регионах. Они показали высокий класс подготовки: и тактической, и технической.
В финал соревнований вышел воспитанник республиканской школы тхэквондо Идар Багов. Спортсмен из Кабардино-Балкарии не оставил своему сопернику из Санкт-Петербурга Максуду Дадашову ни единого шанса. Выиграл со счетом 10:1.
Победителям первых двух дней чемпионата вручили призы. Соревнования проходят до 29 сентября. Завтра наша землячка Милана Бекулова будет бороться за звание лучшей среди женщин в весовой категории до 46 килограмм. Для нее, как и для Идара Багова, этот турнир – дебют среди взрослых.
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