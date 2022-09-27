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В Нальчике проходит Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин

В Нальчике проходит Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин

27.09.2022 | 16:42
Больше 350 участников из 43 субъектов страны… На арене универсального спорткомплекса в Нальчике развернулась зрелищная борьба за звание чемпионов России по тхэквондо. На татами лучшие из лучших в своих регионах. Они показали высокий класс подготовки: и тактической, и технической. В финал соревнований вышел воспитанник республиканской школы тхэквондо Идар Багов. Спортсмен из Кабардино-Балкарии не оставил своему сопернику из Санкт-Петербурга Максуду Дадашову ни единого шанса. Выиграл со счетом 10:1. Победителям первых двух дней чемпионата вручили призы. Соревнования проходят до 29 сентября. Завтра наша землячка Милана Бекулова будет бороться за звание лучшей среди женщин в весовой категории до 46 килограмм. Для нее, как и для Идара Багова, этот турнир – дебют среди взрослых.   https://t.me/vestikbr
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