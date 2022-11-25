В Нальчике проходит чемпионат по силовому троеборью

В столице Кабардино- Балкарии проходит чемпионат и первенство Северо-Кавказского и Южного округов по пауэрлифтингу. В соревнованиях принимают участие спортсмены из разных регионов страны.
Елизавета Евонина приехала на турнир с Кубани. Пауэрлифтингом начала заниматься совсем недавно – в сентябре этого года. Говорит: хотелось почувствовать себя сильной.
Пауэрлифтинг еще называют силовым троеборьем, ведь атлеты соревнуются в трех упражнениях – приседании со штангой на плечах, жиме лежа и становой тяге. За одно повторение нужно поднять максимальный вес, причем значительно превышающий массу тела. И отводят на это всего несколько секунд.
В пауэрлифтинге нужна соответствующая настройка не только мышцам, но и мозгу, ведь именно он отдает команды телу. Один мощный импульс – и вес взят. Поэтому так важна психологическая подготовка спортсменов. И к каждому – особенный подход.
В этом году чемпионат, первенство и межрегиональные соревнования Южного и Северо-Кавказского округов решили объединить на одной площадке. Организаторы надеются заинтересовать юных спортсменов выдающимися результатами представителей старших поколений.
В соревнованиях участвуют около 250 спортсменов. Продлятся турниры до 26 ноября.
https://t.me/vestikbr