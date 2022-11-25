home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике проходит чемпионат по силовому троеборью

В Нальчике проходит чемпионат по силовому троеборью

25.11.2022 | 16:50
В столице Кабардино- Балкарии проходит чемпионат и первенство Северо-Кавказского и Южного округов по пауэрлифтингу. В соревнованиях принимают участие спортсмены из разных регионов страны. Елизавета Евонина приехала на турнир с Кубани. Пауэрлифтингом начала заниматься совсем недавно – в сентябре этого года. Говорит: хотелось почувствовать себя сильной. Пауэрлифтинг еще называют силовым троеборьем, ведь атлеты соревнуются в трех упражнениях – приседании со штангой на плечах, жиме лежа и становой тяге. За одно повторение нужно поднять максимальный вес, причем значительно превышающий массу тела. И отводят на это всего несколько секунд. В пауэрлифтинге нужна соответствующая настройка не только мышцам, но и мозгу, ведь именно он отдает команды телу. Один мощный импульс – и вес взят. Поэтому так важна психологическая подготовка спортсменов. И к каждому – особенный подход. В этом году чемпионат, первенство и межрегиональные соревнования Южного и Северо-Кавказского округов решили объединить на одной площадке. Организаторы надеются заинтересовать юных спортсменов выдающимися результатами представителей старших поколений. В соревнованиях участвуют около 250 спортсменов. Продлятся турниры до 26 ноября.   https://t.me/vestikbr  
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных