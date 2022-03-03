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В Нальчике проходит чемпионат Кабардино-Балкарии по шахматам среди женщин

В Нальчике проходит чемпионат Кабардино-Балкарии по шахматам среди женщин

03.03.2022 | 15:36
В Нальчике проходит чемпионат Кабардино-Балкарии по шахматам среди женщин – уже 64-й по счету. Впервые такие соревнования в нашей республике провели еще в начале 50-х. И первой тогда стала учитель Наталья Бабайцева. В нынешнем многодневном турнире участвуют кандидаты в мастера спорта, перворазрядницы и спортсменки второго спортивного разряда. Борьба проходит остро и порой непредсказуемо. Среди тех, кто борется за победу, и чемпионка республики прошлого года Людмила Гасиева. Своих конкуренток за шахматной доской она оценивает достаточно высоко. Имя чемпионки 22-го года станет известно седьмого марта, накануне Международного женского дня.
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