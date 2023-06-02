В Нальчике проходит чемпионат «Абилимпикс»

К движению «Абилимпикс» Кабардино-Балкария присоединилась семь лет назад. За это время участниками турниров по профессиональному мастерству стали сотни людей с ограничениями по здоровью.
В этом году заявки подали 75 человек. Есть и подростки, и пенсионеры. Выступать будут по 15-ти компетенциям. В их числе – экономика и бухучет, сетевое и системное администрирование, социальная работа, адаптивная физическая культура, веб-дизайн, дошкольное воспитание, медицинский и социальный уход…
Чемпионат рассчитан на три дня. Уже завтра члены жюри назовут имена победителей. Они отправятся на всероссийский «Абилимпикс».
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