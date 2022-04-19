В Нальчике продолжается строительство нового здания первой городской поликлиники

В Нальчике продолжается строительство нового здания городской поликлиники №1. Лечебное учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. Строить объект начали в этом году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В новом здании будет регистратура с картохранилищем, кабинеты терапевтов и узких специалистов. Также откроют отделения медицинской профилактики, эндоскопии, службу неотложной помощи, дневной стационар и многое другое. На строительство нового здания поликлиники выделено свыше 700 миллионов рублей. Работы планируют завершить к концу следующего года.