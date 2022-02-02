В Нальчике продолжается капремонт улицы Кабардинской

В Нальчике продолжают ремонтировать одну из главных транспортных артерий - улицу Кабардинскую, а конкретнее - участок от Идарова до выезда из города. По этой дороге можно попасть в столицу республики со стороны Майского и Прохладненского районов. Место очень загруженное: в сутки здесь проезжает больше 30 тысяч автомобилей. Проверка выявила, что трасса перестала соответствовать нормативам, а потому ее решили включить в программу восстановления. В реализации помог профильный нацпроект. Сейчас специалисты расширяют проезжую часть и устанавливают бордюры. На участке предстоит создать двухслойное асфальтобетонное покрытие, причем верхняя часть будет особо прочной, обещают в региональном Минтрансе. Здесь собираются применить инновационные материалы, в том числе стеклянную геосетку с битумной пропиткой. Именно она укрепит полотно. А разделительную полосу оформят в виде зеленой зоны. Завершить реконструкцию должны до начала августа.