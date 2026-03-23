В Нальчике продолжается капитальный ремонт улицы Тарчокова

Уже завершили замену инженерных коммуникаций и основание дороги… В столице Кабардино-Балкарии продолжается капитальный ремонт улицы Тарчокова.
На участке от Головко до Байсултанова по левой стороне сейчас осуществляется устройство нижнего слоя асфальтового покрытия. На отрезке от Байсултанова до Атажукина инженерные коммуникации еще меняют; продолжают и обустройство основания проезжей части. В рамках проекта предусмотрено оснащение новой системой ливневой канализации, замена бордюрных камней, обновление уличного освещения, а также устройство новых тротуаров с обеих сторон дороги.
Кроме того, выполняют ремонт примыканий, съездов и площадок, переустройство сети наружного освещения и электроснабжения. Особое внимание уделяют реализации программы «Чистое небо»: все воздушные провода уберут под землю, что повысит безопасность и эстетический вид улицы.
