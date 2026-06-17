В Нальчике продолжается благоустройство Парка Победы

В городском округе Нальчик продолжается реализация проекта по благоустройству Парка Победы на улице 2-й Таманской Дивизии, проводимого в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды».
Напомним, что в рамках первого этапа благоустройства создана современная инфраструктура общей площадью плиточного покрытия более 12 000 кв. м, включающая четыре благоустроенные аллеи: Главную, Центральную, Аллею Героев и Второстепенную.
В настоящее время на объекте ведется второй этап работ. Запланированы работы по подготовке почвы, посев газонов, высадка деревьев и установка приствольных решеток для озеленения территории. Кроме того, проложат кабельные линии, установят более 55 новых композитных опор наружного освещения и уложат плитку. Завершение работ запланировано на конец октября 2026 года.
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