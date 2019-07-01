В Нальчике продолжается строительство новой школы — 2019.07.23





Работы идут строго по графику. По счету она будет тридцать третьей в столице. Напомню, возведение объекта началось в прошлом году. Учебное заведение рассчитано более чем на тысячу двести мест. Больше пятидесяти классов, два бассейна, два спортзала. Актовый зал на 500 человек и пищеблок на 400. Сейчас рабочие занимаются фасадом.

Полным ходом идёт и благоустройство территории школы. Здесь будет футбольное поле, баскетбольная, волейбольная и две дополнительные игровые площадки. У общеобразовательного учреждения своя котельная и индивидуальная электроподстанция. Вентиляционная система готова на 70-80%. На случай пожара перед зданием расположены четыре подземных резервуара с водой. Строительство предполагают закончить в декабре этого года.