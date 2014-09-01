В Нальчике продолжает работу пятый Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство-2021»





В Нальчике продолжает работу пятый Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство-2021». Он объединил представителей восьми казачьих обществ из 29 регионов России. В проводимом в режиме летних сборов в санатории мероприятии участвуют 130 молодых казаков из разных регионов России, их руководители и духовники. В прошлые годы его проводили на Кубани, в Московской области, Крыму и Санкт-Петербурге. Организовал встречу представителей восьми казачьих сообществ страны Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви. Участники форума посетили храм Марии Магдалины в Нальчике, где участвовали в божественной литургии. Для гостей организовали экскурсию по Нальчику. Первая остановка на площади 400-летия единства с Россией. Особо впечатлил памятник княжне Марии Темрюковне, жене Ивана Грозного. И, конечно, доброжелательное отношение горожан. Участники «Казачьего единства» побывали также у Вечного огня, где почтили память погибших в годы Великой Отечественной и возложили цветы к мемориалу. В Национальном музее казаки и священнослужители ознакомились с постоянной экспозицией, на которой представлены военное снаряжение и одежда горских народов. Вечером уже в лагере – круглый стол на тему: «Роль казачьей молодежи в современном мире». А сегодня участники форума разъехались по городам и районам Кабардино-Балкарии. Программа включает посещение исторических мест, а также церквей и монастырей республики.