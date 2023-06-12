Двум улицам в Нальчике присвоили имена Героев России Нурмагомеда Гаджимагомедова и Тимура Тамазова

Имя Нурмагомеда Гаджимагомедова в столице республики теперь носит бывшая улица Центральная. Именно здесь уроженец Дагестана жил одно время в Нальчике. Кабардино-Балкарию считал своим вторым домом. В ходе специальной военной операции, получив тяжелые ранения, он продолжал отчаянно сражаться до последнего патрона и ценой своей жизни спас боевых товарищей.
Именем Героя России Тимура Тамазова назвали бывший переулок Театральный. Отважный сын Кабардино-Балкарии в Вооруженных силах служил с 2008-го. Боролся с международным терроризмом в Сирии. С самого первого дня участвовал в СВО. Во время одного из боев был тяжело ранен, но, несмотря на это, на себе доставил раненого товарища до позиций отряда. Скончался в госпитале – настолько тяжелыми были повреждения.
Именем Героя России Канамата Боташева назовут еще одну улицу в Нальчике – в новом микрорайоне «Восточный». Ее спроектировали, и когда закончат строительство, присвоят имя летчика, погибшего в ходе СВО.
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