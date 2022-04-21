В Нальчике приступили к созданию сквера на углу проспекта Ленина и улицы Тарчокова

Минимум бетона, больше зелени… Сквер на углу пр.Ленина и ул.Тарчокова – совершенно новый, а значит у архитекторов и строителей есть уникальная возможность создать место отдыха с чистого листа. В городской мэрии рассчитывают, что сквер станем местом притяжения нальчан. Это территория бывшего сада, и растительность здесь стараются максимально сберечь. По проекту площадь участка – больше гектара. В сквере будут пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха с необычными скамейками, цветочные клумбы, а также амфитеатр и места для уличных выставок и звуковых инсталляций. По проекту новый сквер в столице республики должны создать до начала августа. Подрядчики обещают сделать это гораздо раньше.