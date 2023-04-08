В Нальчике приступили к ремонту ул. Нахушева

Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Это улица в центральной части Нальчика. Ее протяженность – полтора километра. Соединяет Кешокова и Осетинскую. Сейчас здесь активно строят многоэтажки. Ремонт не проводили многие годы, и он был крайне необходим.
По плану на ул. Нахушева полностью заменят асфальт, обновят подъезды к домам, установят новые бордюры и светильники. В администрации Нальчика рассказали, что все парковочные места, которые существовали до начала восстановительных работ, будут сохранены. Объект должны сдать в эксплуатацию к сентябрю этого года.
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