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В Нальчике приступили к ремонту ул. Нахушева

В Нальчике приступили к ремонту ул. Нахушева

08.04.2023 | 11:24
Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это улица в центральной части Нальчика. Ее протяженность – полтора километра. Соединяет Кешокова и Осетинскую. Сейчас здесь активно строят многоэтажки. Ремонт не проводили многие годы, и он был крайне необходим. По плану на ул. Нахушева полностью заменят асфальт, обновят подъезды к домам, установят новые бордюры и светильники. В администрации Нальчика рассказали, что все парковочные места, которые существовали до начала восстановительных работ, будут сохранены. Объект должны сдать в эксплуатацию к сентябрю этого года.   https://t.me/vestikbr
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