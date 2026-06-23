В Нальчике приступили к масштабному обновлению дворов на улице Шогенова

В Нальчике начали масштабное обновление дворового пространства на улице Шогенова. Работы охватят сразу три многоквартирных дома – №18, №20 и №22.
Сейчас подрядчики готовят основание и устанавливают бортовой камень. По проекту предстоит уложить новый асфальт на проезжей части и тротуарах, отремонтировать отмостки домов и привести в порядок все смотровые колодцы – их высотное положение отрегулируют под уровень нового дорожного полотна. Завершить все строительно-монтажные работы планируют до 1 сентября этого года.
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