Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике приступили к масштабному обновлению дворов на улице Шогенова

В Нальчике приступили к масштабному обновлению дворов на улице Шогенова

23.06.2026 | 13:20
В Нальчике начали масштабное обновление дворового пространства на улице Шогенова. Работы охватят сразу три многоквартирных дома – №18, №20 и №22. Сейчас подрядчики готовят основание и устанавливают бортовой камень. По проекту предстоит уложить новый асфальт на проезжей части и тротуарах, отремонтировать отмостки домов и привести в порядок все смотровые колодцы – их высотное положение отрегулируют под уровень нового дорожного полотна. Завершить все строительно-монтажные работы планируют до 1 сентября этого года.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных