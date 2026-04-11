В Нальчике приступили к благоустройству остановок общественного транспорта

В Нальчике приводят в порядок остановки общественного транспорта. Комплексов в городе свыше ста. К их очистке сотрудники коммунальных служб приступили после завершения периода обильных осадков.
Основные работы сосредоточены на самых загруженных транспортных артериях столицы: на проспектах Ленина, Шогенцукова, Кулиева, а также на улицах Головко, Кирова, Мальбахова, Шогенова и Марко Вовчок.
Бригады моют стеклянные и металлические конструкции, удаляют грязевые и пылевые отложения, ликвидируют следы непогоды и избавляют павильоны от несанкционированной рекламы. Это сделает остановки более комфортными и безопасными для пассажиров общественного транспорта, а их вид – более эстетичным.
