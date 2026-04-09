В Нальчике превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ среди детей

В Нальчике превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ среди детей. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Чаще всего за помощью к врачам с респираторными вирусными инфекциями обращаются малыши от 3 до 6 лет и дети от 7 до 14 лет. Медики отмечают: несмотря на потепление, сезон вирусных инфекций продолжается. Жителям рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики: соблюдать гигиену, обрабатывать гаджеты, по возможности меньше бывать в местах массового скопления людей.
И главное, если появляются признаки ОРВИ, ни в коем случае не заниматься самолечением, а обращаться в медицинские организации по месту жительства.
