В Нальчике превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ среди детей

09.04.2026 | 09:00
В Нальчике превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ среди детей. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Чаще всего за помощью к врачам с респираторными вирусными инфекциями обращаются малыши от 3 до 6 лет и дети от 7 до 14 лет. Медики отмечают: несмотря на потепление, сезон вирусных инфекций продолжается. Жителям рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики: соблюдать гигиену, обрабатывать гаджеты, по возможности меньше бывать в местах массового скопления людей. И главное, если появляются признаки ОРВИ, ни в коем случае не заниматься самолечением, а обращаться в медицинские организации по месту жительства.   https://t.me/vestikbr
