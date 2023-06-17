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В Нальчике представлена выставка "Мифы предков"

В Нальчике представлена выставка "Мифы предков"

17.06.2023 | 19:52
Ее автор- Руслана Тхазаплижев. Выставочный проект открыт в Павильоне Сквера 100–летия КБР. Художник обращается к старинным техникам и материалам национального искусства, к обычаям ритуалам своего народа. Смысловой опорой в творчестве Руслана является и нартский эпос — устное народное творчество, отражающее древнее мифологическое сознание предков, которое находит продолжение в мышлении и ценностях адыгов и сегодня. Выставка предлагает взглянуть на мир адыгской культуры через призму современного искусства.  
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