В Нальчике представлена выставка "Мифы предков"

Ее автор- Руслана Тхазаплижев. Выставочный проект открыт в Павильоне Сквера 100–летия КБР. Художник обращается к старинным техникам и материалам национального искусства, к обычаям ритуалам своего народа. Смысловой опорой в творчестве Руслана является и нартский эпос — устное народное творчество, отражающее древнее мифологическое сознание предков, которое находит продолжение в мышлении и ценностях адыгов и сегодня. Выставка предлагает взглянуть на мир адыгской культуры через призму современного искусства.