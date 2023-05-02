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В Нальчике представили новую книгу Альбека Абазова

В Нальчике представили новую книгу Альбека Абазова

02.05.2023 | 16:57
Подготовить к изданию книгу «Зарамук Кардангушев: Неизвестная пьеса «Андемиркан» помогли данные из Российского госархива литературы и искусства, которые до этого не анализировали. Там был найден машинописный вариант произведения на русском языке, датированный 43-м годом. Позже в Кабардино-Балкарском гуманитарном фонде им.Кардангушева обнаружили ту же пьесу, но на кабардинском и уже 48-го года. Произведение полностью посвящено герою адыгского эпоса Андемиркану. В печатную версию вошел русскоязычный вариант, а также словарь терминов, который облегчает восприятие материала. Над книгой работал преподаватель КБГУ, член Союза писателей России Альбек Абазов в соавторстве со студенткой 4 курса отделения кабардино-черкесского языка и литературы вуза Азидой Ерижоковой. Зарамук Кардангушев - патриарх адыгской фольклористики. В этом году исполнилось 105 лет со дня его рождения. Писатель, драматург, этнограф, исполнитель старинных песен, народный артист Кабардино-Балкарии… В годы Великой Отечественной он служил в десантных частях, был ранен. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны и медалями. Его драма «Каншоубий и Гуашагаг» стала постановкой, которой национальный драмтеатр республики открыл свой первый сезон. Кардангушев был автором перевода на кабардинский знаменитой «Истории адыхейского народа» Шоры Ногмова… На презентацию книги, посвященной ранее неизвестной пьесе, собрались близкие писателя, а также преподаватели Института искусств и студенты. Рецензентами выступили видные деятели науки вуза. Издание будет доступно в электронной библиотеке Кабардино-Балкарского госуниверситета, а печатные экземпляры отправят в читальные залы республики.   https://t.me/vestikbr
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