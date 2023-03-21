В Нальчике представили хореографический спектакль «Кармен»

Хореографический спектакль «Кармен» в постановке Анжелики Холиной существует уже около 10 лет. Его не раз показывали на разных площадках во Владикавказе, Москве и за рубежом. В Нальчик привезли впервые.
По сюжету мотивы солнечной Испании, радостного народного празднества противопоставляются трагической судьбе главной героини. Образы получились яркие, пластика – необычная, при этом – минимум декораций.
В постановке задействованы около 30 артистов. Все они – студенты Республиканского колледжа культуры, который работает во Владикавказе.
Показ хореографического спектакля организовали по программе обмена. Уже в апреле студентов колледжа культуры и искусств из Нальчика будут встречать во Владикавказе.
https://t.me/vestikbr