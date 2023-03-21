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В Нальчике представили хореографический спектакль «Кармен»

В Нальчике представили хореографический спектакль «Кармен»

21.03.2023 | 15:42
Хореографический спектакль «Кармен» в постановке Анжелики Холиной существует уже около 10 лет. Его не раз показывали на разных площадках во Владикавказе, Москве и за рубежом. В Нальчик привезли впервые. По сюжету мотивы солнечной Испании, радостного народного празднества противопоставляются трагической судьбе главной героини. Образы получились яркие, пластика – необычная, при этом – минимум декораций. В постановке задействованы около 30 артистов. Все они – студенты Республиканского колледжа культуры, который работает во Владикавказе. Показ хореографического спектакля организовали по программе обмена. Уже в апреле студентов колледжа культуры и искусств из Нальчика будут встречать во Владикавказе.   https://t.me/vestikbr
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