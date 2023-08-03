В Нальчике школьникам предлагают официальное трудоустройство

Буквально через месяц братья Балаевы вновь сядут за парты. Аслан и Ислам учатся в 32-й школе Нальчика, перешли в девятый класс. Говорят, подработать на каникулах решили отнюдь не спонтанно. Уже второй месяц трудятся помощниками садоводов в Ботаническом саду Кабардино-Балкарского госуниверситета.
По действующему закону, право на труд у детей в нашей стране наступает с 14-ти лет. В основном для данной категории граждан службы занятости предлагают вакансии, которые не требуют особых профессиональных навыков. В их числе садоводы, операторы копировальной и компьютерной техники, уборщики… При этом зарплата у несовершеннолетних не может быть ниже МРОТ.
В службе занятости отмечают, помимо зарплаты в качестве поощрения юные трудящиеся получают из бюджета республики по полторы тысячи рублей ежемесячно. Получить работу школьники могут не только на каникулах, но и в свободное от учебы время.
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