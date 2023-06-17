home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике поздравили работников медико-санитарной части ведомства

В Нальчике поздравили работников медико-санитарной части ведомства

17.06.2023 | 12:35
В преддверии Дня медицинского работника заместитель министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике полковник полиции Аслан Бахов поздравил сотрудников медико-санитарной части ведомства. - От имени министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике генерал-лейтенанта полиции Василия Павлова примите самые искренние и добрые слова поздравления с профессиональным праздником! В наши дни эффективность решения возложенных на МВД России задач во многом определяется состоянием здоровья личного состава. Медицинская служба МВД выполняет одну из ключевых функций по поддержанию служебной и боевой готовности наших подразделений, играет существенную роль в обеспечении профессионального долголетия сотрудников, заботится о здоровье членов их семей, ветеранах.  Она выполняет задачи по оказанию медицинской помощи в условиях служебно-боевого применения, в районах чрезвычайных ситуаций и зонах вооруженных конфликтов. Это помогает  каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь, подлинное нравственное величие и профессиональную сложность вашего труда. Желаем вам счастья, крепкого здоровья и добра!- отметил А. Бахов За добросовестное исполнение служебных обязанностей и в честь празднования Дня медицинского работника Почетной грамотой МВД по Кабардино-Балкарской Республике отмечен ряд сотрудников медико-санитарной части ведомства.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных