В Нальчике поздравили работников медико-санитарной части ведомства

В преддверии Дня медицинского работника заместитель министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике полковник полиции Аслан Бахов поздравил сотрудников медико-санитарной части ведомства. - От имени министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике генерал-лейтенанта полиции Василия Павлова примите самые искренние и добрые слова поздравления с профессиональным праздником! В наши дни эффективность решения возложенных на МВД России задач во многом определяется состоянием здоровья личного состава. Медицинская служба МВД выполняет одну из ключевых функций по поддержанию служебной и боевой готовности наших подразделений, играет существенную роль в обеспечении профессионального долголетия сотрудников, заботится о здоровье членов их семей, ветеранах. Она выполняет задачи по оказанию медицинской помощи в условиях служебно-боевого применения, в районах чрезвычайных ситуаций и зонах вооруженных конфликтов. Это помогает каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь, подлинное нравственное величие и профессиональную сложность вашего труда. Желаем вам счастья, крепкого здоровья и добра!- отметил А. Бахов За добросовестное исполнение служебных обязанностей и в честь празднования Дня медицинского работника Почетной грамотой МВД по Кабардино-Балкарской Республике отмечен ряд сотрудников медико-санитарной части ведомства.