В Нальчике появятся бассейны под открытым небом

Водная гладь в жаркую погоду не оставляет равнодушным никого. Тем более, когда бассейн расположен в курортной зоне Нальчика с видом на горы. А чтобы люди могли отдыхать круглый год, он должен быть крытым – со специальным оборудованием, рассказывают владельцы одной из столичных гостиниц. Дело это дорогостоящее и было не по карману. На помощь пришел нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». По конкурсу предприниматели получили господдержку.
Это еще один бассейн, но уже в парке. В советские годы здесь был открытый водоем для плавания. Сегодня его решили восстановить. Смонтируют даже специальные устройства для людей с ограничениями по здоровью… И в этом случае предприниматели получили помощь от государства.
С выездным мониторингом на объектах побывали специалисты регионального Минтуризма. Они отмечают, что уровень оказания услуг в отрасли в последние годы стал заметно выше. Сегодня предприниматели стараются сконцентрировать на своих территориях самые разнообразные виды отдыха.
Программу господдержки туризма в Кабардино-Балкарии запустили в 2022-м. Всего направили больше 250 миллионов рублей – как на развитие уже действующих проектов, так и тем, кто только начинает работать в отрасли.
Почти 60 предпринимателей из Кабардино-Балкарии по итогам прошлого года получили гранты на развитие своего бизнеса, для туристической Кабардино-Балкарии это крайне важно, все проекты сейчас реализуются и будут завершены до конца этого года.
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