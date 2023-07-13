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В Нальчике появятся бассейны под открытым небом

В Нальчике появятся бассейны под открытым небом

13.07.2023 | 15:46
Водная гладь в жаркую погоду не оставляет равнодушным никого. Тем более, когда бассейн расположен в курортной зоне Нальчика с видом на горы. А чтобы люди могли отдыхать круглый год, он должен быть крытым – со специальным оборудованием, рассказывают владельцы одной из столичных гостиниц. Дело это дорогостоящее и было не по карману. На помощь пришел нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». По конкурсу предприниматели получили господдержку. Это еще один бассейн, но уже в парке. В советские годы здесь был открытый водоем для плавания. Сегодня его решили восстановить. Смонтируют даже специальные устройства для людей с ограничениями по здоровью… И в этом случае предприниматели получили помощь от государства. С выездным мониторингом на объектах побывали специалисты регионального Минтуризма. Они отмечают, что уровень оказания услуг в отрасли в последние годы стал заметно выше. Сегодня предприниматели стараются сконцентрировать на своих территориях самые разнообразные виды отдыха. Программу господдержки туризма в Кабардино-Балкарии запустили в 2022-м. Всего направили больше 250 миллионов рублей – как на развитие уже действующих проектов, так и тем, кто только начинает работать в отрасли. Почти 60 предпринимателей из Кабардино-Балкарии по итогам прошлого года получили гранты на развитие своего бизнеса, для туристической Кабардино-Балкарии это крайне важно, все проекты сейчас реализуются и будут завершены до конца этого года.   https://t.me/vestikbr
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