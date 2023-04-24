В Нальчике появится смотровая площадка

Проинспектировали ход реализации нового проекта в рамках грантовой поддержки. Представители Минкурортов республики побывали на стройплощадке знаменитого комплекса «Сосруко» в Нальчике.
Средства на капитальные обновления выделены по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Объём гранта составил свыше 10 млн рублей. Уже позади больше половины работ.
Сейчас специалисты обустраивают верхнюю площадку. Пол здесь застелили современным покрытием, установили стеклянные ограждения. Скоро на неё можно будет подняться по реконструированной лестнице. А на нижней площадке установили крытую сцену.
Завершить всё планируется к концу этого года. В рамках нацпроекта в республике намерены реализовать еще 54 идеи: от обустройства пляжей в курортных зонах до строительства кэмпингов и других модульных объектов размещения отдыхающих.
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