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В Нальчике появится памятник пограничникам

В Нальчике появится памятник пограничникам

29.05.2023 | 09:19
Глава КБР Казбек Коков подписал указ об установке памятника пограничникам, принимавшим участие в битве за Кавказ в 1943 году. Документ опубликован на сайте Главы. Монумент установят в сквере по улице Мальбахова в Нальчике. В своем поздравлении по случаю Дня пограничника, который отмечали накануне, Казбек Коков подчеркнул значимость погран службы, отметил огромный вклад бойцов пограничных застав в разгром войск Гитлеровской армии. «Нынешнее поколение пограничников, продолжая славные традиции предшественников, достойно выполняет поставленные задачи, твердо стоит на страже государственной границы России, её безопасности и суверенитета. Мы высоко ценим вклад сотрудников Пограничного управления ФСБ России по КБР в обеспечение надежной защиты южных рубежей страны и искренне благодарны вам за добросовестное выполнение своего воинского, патриотического долга во имя мира и спокойствия на нашей родной земле», говорится в обращении.   https://t.me/vestikbr
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