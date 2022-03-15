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В Нальчике появится новая круговая развязка

В Нальчике появится новая круговая развязка

15.03.2022 | 22:39
Новая круговая развязка уже в этом году появится в столице республики. Она свяжет въезд в Нальчик и микрорайон «Стрелка». Город получит не только новую современную трассу, но и дополнительную объездную дорогу. Сейчас здесь ведут землеустроительные работы. Специалисты трудятся над созданием самой конструкции и укладывают бетонные бордюры. Все этапы контролирует дорожная лаборатория… Тем временем на улице Кабардинской создают новые инженерные коммуникации. Практически все они «уйдут под землю». Над поверхностью будут возвышаться только столбы уличного освещения. Работы в микрорайоне «Искож» должны завершить в начале августа. Реализация проекта стала возможной благодаря участию региона в национальном проекте «Безопасные качественные дороги».
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